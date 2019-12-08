ديانا حداد تتألق في حفل العيد الوطني للإمارات بقفطان مغربي شديد الأناقة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت الفنانة اللبنانية ديانا حداد في حفل غنائي ضخم احيته احتفالاً بالعيد الوطني الـ48 للإمارات بمدينة العين.

ديانا اشعلت الأجواء بمجرد صعودها على المسرح، حيث اطربت الحضور بباقة من أجمل أغانيها التي تفاعلوا معها بالرقص والغناء، كما خطفت أنظار الجميع بطلّة شديدة الأناقة، ارتدت فيها قفطان مغربي ملكي جسد قوامها بشكل جذاب، حمل توقيع مصممة الأزياء المغربية صوفيا بن يحيا، ولملمت شعرها للخلف بتسريحة لافتة.

فانز ديانا تسابقوا في التفاعل مع صور الجلسة التي خضعت لها النجمة اللبنانية على هامش الحفل، وذلك بتعليقات غازلوا فيها الفنانة اللبنانية معربين عن اعجابهم بإطلالتها، ومن أبرزها؛ «أحلى طلة وأحلى برنسيسة»، «جمالك جمال مش عادي»، «نورتي العين يا جميلة الجميلات».

من ناحية أخرى، كانت أغنية «أحبك وكذا» آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية على الساحة، وهي باللهجة الخليجية، من كلمات الشاعر فراس الحبيب، وألحان علي صابر، وتوزيع محمد الراوي، وماستر هاني حداد.