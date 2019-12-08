راغب علامة يتغزل في متسابقة The Voice ورد فعل أحلام غريب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تغزل الفنان اللبناني راغب علامة، في أداء المتسابقة دعاء لحياوي، في الحلقة الرابعة من العروض النهائية لبرنامج The Voice، والمؤهلة لحلقة النصف نهائيات.

وأكد راغب علامة أن أداء المتسابقة يشبه أداء النجوم على المسارح العالمية، وفوجئ راغب علامة برد الفعل الفنانة الإماراتية وهي تقوم بـ “النحنحة”، وذلك لايقافه عن التغزل في المتسابقة.

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راغب علامة، فاجأ الجمهور خلال الحلقة باختياره للتأهل للمرحلة النصف النهائية من البرنامج كل من المتسابقين ميشال شلهوب، ومهدي عيّاشي، على حساب المتسابقة دعاء لحياوي.

ووعد راغب علامة، دعاء بأن تكون معه في حفلاته الفنية وأن يقدم معها ديو غنائي إذا وافقت هي على ذلك.

يذكر أن حلقة العروض النهائية الرابعة من البرنامج تشهد مرور 12 متسابقًا يتم الاختيار من بينهم 6 متسابقين، للتأهل لمرحلة النصف نهائيات، على أن يستغنى كل عضو لجنة تحكيم عن متسابق من الثلاثة المشاركين معه.

ويختلف نظام البرنامج هذا العام عن سابقية وذلك بسبب عدم عرض حلقات مباشرة منه، وكذلك إلغاء علمية التصويت على اختيار صاحب الصوت لهذا العام.