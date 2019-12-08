إيمان عبدالغني تشعل المنافسة بين لجنة The Voice .. وأحلام: تستحقين ان تكوني نجمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة الإماراتية أحلام، عن إعجابها وانبهارها الشديد بأداء المتسابقة المصرية إيمان عبدالغني، لأغنية “إسمعوني”، للراحلة وردة، في الحلقة الرابعة من العروض النهائية لبرنامج The Voice.

أحلام، قالت بعد أداء إيمان عبدالغني: “انظروا لهذه الهالة على المسرح تستحق أن تكون نجمة، وتستحق أن تبقى معنا في The Voice”.

وأضافت: “أنا دمعت من غنائك على المسرح ورفعتي رأسي وبيضتي وجهي، وتستحقين أن تقولي أنك كنتي تتمني أن يلتف لك أعضاء لجنة تحكيم البرنامج لقوة صوتك وقوة أدائك”.

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وتابعت: “الفنانة الراحلة وردة لو سمعتك اليوم ستكون فخورة لأنها غنت هذه الأغنية”.

الفنان محمد حماقي، حاول كسر قواعد البرنامج للمرة الثانية وخطف إيمان من الفنانة الإمارتية أحلام، والتي أنهت حالة الجدال باختيار إيمان لتكون المتسابقة الأولى المؤهلة من فريقها لنصف النهائيات من البرنامج.

يذكر أن المتسابقة إيمان عبدالغني، كانت قد اتهمتها أحلام، بالغرور في حلقات الصوت وبس بعدما قالت بعد التفات الفنانة الإماراتية أحلام لها فقط قائلة: “كنت واثقة إن اللجنة كلها ستلتف لي”، وقالت لها أحلام في كواليس البرنامج: “أنت في برنامج كبير مثل The Voice، وحلوة الثقة في النفس وليس الغرور، اجعلي الناس تقول إنك حلوة وإن صوتك عظيم”.

وكانت أحلام، قد كشفت خلال الحلقات الأخيرة من البرنامج أن إيمان خسرت 10 كيلو من وزنها بسبب نصيحتها لها.