- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قررت محكمة جنح مدينة نصر، تأجيل محاكمة زوجة شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق و3 آخرين بتهمة سرقة شقته، لجلسة 15 ديسمبر الجاري؛ لإعلان المتهمين.
وكانت النيابة قد استمعت لأقوال اللاعب شادي محمد، واتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده في مدينة شرم الشيخ، فقد اكتشف عقب عودته من السفر اختفاء مبلغ كبير، وميداليات ودروع حصل عليها من الأهلي والمنتخب، إضافة إلى وسام الجمهورية.
وأجرت النيابة معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة لاعب الأهلي السابق، وتحرر المحضر رقم 16276 لسنة 2019 قسم أول مدينة نصر، وتولت النيابة التحقيق.
وكشفت معاينة النيابة لشقة لاعب الأهلي السابق عن وجود كسر بأبواب الشقة وكسر بالباب الحديدي، من جانب القفل والأبواب الداخلية، وبعثرة محتويات الشقة بالكامل، وسرقة مبالغ مالية ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى وميداليات وكاميرات فيديو وأخرى تصوير ومقتنيات.
وتبين من فحص كاميرات المراقبة قيام 9 أشخاص حضروا مستقلين سيارتين ملاكي وأخرى نصف نقل، وتوقفوا أسفل العقار، الذي يقطن فيه اللاعب شادي محمد ثم صعدوا، وقاموا بتحطيم كالون الشقة وسرقوا وسام الجمهورية من الطبقة الأولى؛ وميداليات وكاميرات فيديو وأخرى تصوير ومقتنيات وأموال تم حصرها وجار تحديد الجناة وضبطهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل محاكمة زوجة نجم الأهلي السابق شادي محمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.