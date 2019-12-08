تأجيل محاكمة زوجة نجم الأهلي السابق شادي محمد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت محكمة جنح مدينة نصر، تأجيل محاكمة زوجة شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق و3 آخرين بتهمة سرقة شقته، لجلسة 15 ديسمبر الجاري؛ لإعلان المتهمين.

وكانت النيابة قد استمعت لأقوال اللاعب شادي محمد، واتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده في مدينة شرم الشيخ، فقد اكتشف عقب عودته من السفر اختفاء مبلغ كبير، وميداليات ودروع حصل عليها من الأهلي والمنتخب، إضافة إلى وسام الجمهورية.

وأجرت النيابة معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة لاعب الأهلي السابق، وتحرر المحضر رقم 16276 لسنة 2019 قسم أول مدينة نصر، وتولت النيابة التحقيق.

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وكشفت معاينة النيابة لشقة لاعب الأهلي السابق عن وجود كسر بأبواب الشقة وكسر بالباب الحديدي، من جانب القفل والأبواب الداخلية، وبعثرة محتويات الشقة بالكامل، وسرقة مبالغ مالية ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى وميداليات وكاميرات فيديو وأخرى تصوير ومقتنيات.

وتبين من فحص كاميرات المراقبة قيام 9 أشخاص حضروا مستقلين سيارتين ملاكي وأخرى نصف نقل، وتوقفوا أسفل العقار، الذي يقطن فيه اللاعب شادي محمد ثم صعدوا، وقاموا بتحطيم كالون الشقة وسرقوا وسام الجمهورية من الطبقة الأولى؛ وميداليات وكاميرات فيديو وأخرى تصوير ومقتنيات وأموال تم حصرها وجار تحديد الجناة وضبطهم.