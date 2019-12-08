مُعجب يتغزل في كندة علوش.. والفنانة تعلق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر أحد متابعي الفنانة السورية كندة علوش عن إعجابه الشديد بحبها لزوجها الفنان عمرو يوسف، وتمنى أن يجد زوجة مثلها.

المتابع كتب، على موقع “تويتر”: “أنا عاوز واحدة ‏تحبني زي ما كندة علوش بتحب جوزها عمرو يوسف كده، دي بتنزل صوره على Instagram أكتر ما بتنزل لنفسها”.‏

كندة أعادت نشر تغريدة المتابع، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”، ومازحته قائلة: “للأسف صعب أوي تلاقيها، بس هدعي لك من قلبي”.‏

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وكانت الفنانة السورية كندة علوش قد تزوجت من عمرو يوسف في شهر يناير عام 2017، وذلك بعد قصة حب كبيرة بينهما تفاجأ الجمهور بها، وخاصة أن كندة علوش كانت متزوجة من قبل، وقد اعتادت كندة منذ زواجها من عمرو على نشر صور رومانسية تجمعهما، معبرة عن حبها الشديد له.

وقد رزق كندة وعمرو بابنتهما الأولى، وأطلقا عليها اسم «حياة»، وأكدت الفنانة السورية أنها تهتم كثيرا بتفاصيل ابنتها، وتشاركها كل شيء.