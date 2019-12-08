سليمان رزق نجم "زمن العار".. هكذا أصبح شكله ووالدته فنانة معروفة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاع الممثل الطفل سليمان رزق أن يحفر موهبته في ذاكرة عدد كبير من الجمهور من خلال عدد من الأعمال التي قدمها في بداية الألفية الثالثة خلال طفولته، ولعل أبرزها مسلسل "قتل الربيع" والذي جسد فيه شخصية الطفل "جهاد" وهو من إخراج والده المخرج الشهير يوسف رزق، وعُرض المسلسل عام 2004، وكان وقتها يبلغ من العمر 5 سنوات.

وظهر رزق بعدها بعام واحد، وتحديدًا في 2005، في المسلسل الشهير "حاجز الصمت" وهو من إخراج والده، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وشهرةً واسعةً للطفل الصغير.

وشارك سليمان بعدها في عدد من الأعمال، أبرزها مسلسل "زمن العار" والذي عُرض عام 2009، وجسد وقتها دور الطفل "سامر" ابن الفنان بسام كوسا، وحفيد الفنانة منى واصف.

وبالرغم من الشهرة الكبيرة التي حققها رزق في طفولته إلا أنه غاب فترة طويلة عن التمثيل، وينتمي سليمان رزق إلى عائلة فنية، فهو ابن المخرج يوسف رزق والفنانة أمانة والي.

وعن طلاق والديه؛ كان رزق قد تحدث مؤخرًا في أحد الحوارات الإذاعية، أن انفصالهما وقع ليكون خيرًا لهما، إذ إنهما استمرا أصدقاء ولو بقيا متزوجين من الممكن أن يخسرا هذه الصداقة.

وتداول الجمهور صورًا حديثة للفنان بعد مرور سنوات بدا فيها مُختلفًا، إذ رأى البعض أنه اختلف كثيرًا خاصة أن تسريحة شعره جعلته يبدو غريبًا.

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فيما رأى آخرون أنه لو تخلى عن تسريحة شعره هذه سيبقى بنفس ملامحه البريئة والتي لم تختلف بشكل كبير عن طفولته.

وعلى صعيد آخر؛ كان الفنان الشاب قد تحدث عن الفنانة إمارات رزق والتي تزوجت والده وانفصلت عنه مؤكدًا أن علاقته بها وديّة جدًا، وتربطهما حالة من الحب والصداقة خاصة أنها والدة شقيقه دانيال يوسف رزق.

كما قال رزق عن الشهرة في الطفولة: "تجاربي وأنا طفل سابقًا جعلتني أنضج باكرًا، ولوالدي فضل كبير بتلك الفرص والخبرات، لكنني اليوم تجاوزت حالة حديث الشهرة وباتت حالة الشهرة طبيعية بالنسبة لي رغم أنني كنت أنزعج من الوجود تحت الأضواء ومن الشهرة لدرجة أنني كنت اضطر للاستغناء عن نظاراتي الطبية حتى لا تعرفني العالم وتنتبه لوجودي".

يُشار إلى أن إمارات رزق سبق وأن تزوجت من المخرج يوسف رزق وانفصلت عنه وارتبطت بعدها بالفنان حسام جنيد.