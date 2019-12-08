ماريتا الحلاني تكشف موعد عرضها بمنتدى شباب العالم







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الفنانة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني عن مشاركتها بمنتدى شباب العالم المقرر إقامته في مدينة شرم الشيخ في الفترة ما بين 14 إلى 17 ديسمبر. حيث نشرت عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" فيديو تحدثت فيه للجمهور، وأعلنت من خلاله مشاركتها في المنتدى بتاريخ 16 ديسمبر الجاري. مشيرةً إلى أنها تشعر بحماسٍ وسعادة كبيرة لأنها ستلتقي بجمهورها في مصر.

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