إليسا تُعلِن تسجيل أغنية جديدة







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الفنانة إليسا أنها انتهت من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “حبة اهتمام”، من ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة. وذلك عبر تغريدة نشرتها عبر حسابها الخاص على ”تويتر” مرفقة بصورة من داخل الاستوديو. وكتبت موضحة أن الأغنية من كلمات أمير طعيمة، توزيع أحمد ابراهيم وألحان زياد برجي الذي بررت غيابه عن استوديو التسجيل بداعي المرض متمنية له الشفاء السريع.

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