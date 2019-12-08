شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تطالب تركى آل الشيخ باستضافة كارول سماحة فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت الفنانة الإماراتية أحلام، المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بضم الفنانة كارول سماحة إلى نجوم حفلات موسم الرياض، ورغبتها في حضور أول حفل جماهيري لكارول في السعودية.

وغردت أحلام، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "طلبتك قول تم معاليك نبي الرائعة الراقية الأستاذة كارول سماحة وأنا أول الحاضرين حفلها، فنانة مختلفة أتمنى تكون بيننا".

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ومن جانبها ردت كارول سماحة على أحلام، قائلة: "أنت المختلفة!!! صادقة وطيبة! وأحلى ما في صفاتك إنك أحلام بحبك، كما غردت الفنانة أنغام لكارول، قائلة: "كارول الرائعة الراقية تستحقي كل الحب".



أحلام