فن ومشاهير

أحلام تطالب تركى آل الشيخ باستضافة كارول سماحة فى موسم الرياض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت الفنانة الإماراتية أحلام، المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، بضم الفنانة كارول سماحة إلى نجوم حفلات موسم الرياض، ورغبتها في حضور أول حفل جماهيري لكارول في السعودية.

وغردت أحلام، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "طلبتك قول تم معاليك نبي الرائعة الراقية الأستاذة كارول سماحة وأنا أول الحاضرين حفلها، فنانة مختلفة أتمنى تكون بيننا".

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ومن جانبها ردت كارول سماحة على أحلام، قائلة: "أنت المختلفة!!! صادقة وطيبة! وأحلى ما في صفاتك إنك أحلام بحبك، كما غردت الفنانة أنغام لكارول، قائلة: "كارول الرائعة الراقية تستحقي كل الحب".

أحلام
أحلام

 

رد كارول سماحة عل أحلام
رد كارول سماحة عل أحلام

 

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