شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى جينر على الجليد بملابس رياضية يبلغ سعرها 2080 جنيه استرلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر أن تشارك مرتادي صفحاتها علي مواقع التواصل الأجتماعي بالعديد من تفاصيل حياتها اليومية .

ونشرت كيلي جينر البالغة من العمر ( 22 عام ) عددا من الصور علي صفحتها الشخصية بموقع " إنستجرام " و التي التقطتها خلال رحلتها على الثلج مع أبنتها الوحيدة ستورمي .

وظهرت كيلي جينر بالصور وهي مرتديه ملابس ذات تصميم بسيط باللون الأبيض حملت توقيع " Moncler " ، ووصل سعرها ‘الى 2080 جنيه إسترلينى.

وحصدت صور كيلي جينر و أبنتها ستورمي على " إنستجرام " أكثر من 7.5 مليون likes و ذلك خلال يوم واحد فقط .

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كيلي جينر



كيلي جينر (2)



كيلي جينر (3)