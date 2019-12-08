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شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أحمد الفيشاوى توجه رسالة لمنتقديها على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت ندا الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، على توجيه رسالة لمنتقديها على استعراضها لسيارتها الفارهة الجديدة عبر منصات السوشيال ميديا.
وردت الكامل على الخبر المتداول عن حقيقة استعراضها لسيارتها الجديد وقالت " انتوا ناس رخمين وبايخين وتافهين وفاضيين، وانا قررت ابقي زيكوا، لا عربيتي مش ب مليون جنيه عربيتي تمنها 2 مليون 600 الف، ودي عربية واحدة من التلاته اللي عندي وكلهم مفيش منهم غير قليل".
وأضاف زوجة الفيشاوي في منشورها "وانتوا ناس جهله ومش عارفين حتي دي أى فئة، لازم يعني اعمل showing يعني!! وأبين نعم ربنا ليل نهار ونستعرض والناس اللي حظها قليل نفضل نزهقها بالأخبار دي والتصرفات المريضة اللي للأسف بقت موضة رخيصة عند بعض الناس للأسف ؟؟ ".
تعليق زوجة الفيشاوي
وتابعت الكامل: "كل انسان عنده نعمة متاخد منه حاجات قصادها كتير وانا اتحدي صاحب الخبر ده وغيره وبطلب منه ياخد ده كله ويعيش عيان وأنا مش عاوزه حاجه غير الصحة وراحه البال والنوم من غير هم أو خوف اني هصحي بكره ولا خلاص، وده احساس مريع وهلع، وإن ولادي وصحابي وجوزي وعيلتي يكونوا كويسين، الناس اللي ربنا مديها الصحة دي نعمة كبيرة إوعوا تنسوها".
واختتمت زوجة الفيشاوي منشورها قائلة "حسوا بنعمه الصحة ومش لازم أسلوب الخبر رخيص وغير صحيح ولا يتسم ولا يمت للحقيقة بصله، يا رخمين ومش عيب إني أبين نعم ربنا وافرح بيها على الأقل مش بنسي أحافظ علي شعور الناس، لكن اللي بتكتبوه ده الي بيخللي الناس تكرهنا وطبعا هتقولوا دي اخبار عاديه بتحصل لشخصيات المجتمع، انا ولا بحب الحياه دي ومش عاوزه ابقي جزء منها غير إني مرات أحمد وبس ومبحبش اختلط اصلا بحد واللي بتعامل معاهم يتعدوا على الصوابع، عيب عليكم".
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