شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين أمين ردًا على محمد سامى: الحمد لله على نعمة الشغل بدون واسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الفنانة نسرين أمين على التصريحات الهجومية للمخرج محمد سامى ضدها فى أحد المواقع، على خلفية الأزمة التى نشبت بينهما أثناء تصوير مسلسل "الأسطورة" مع النجم محمد رمضان، الذى تم عرضه فى عام 2016، والتى شهدت تبادل التصريحات بينهما خلال هذا الوقت واتهام نسرين لسامى بحذف مشاهد لها لصالح زوجته الفنانة مى عمر.



نسرين امين

وردت نسرين عبر حسابها الشخصى بموقع "فيس بوك وقالت: "الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور.. الحمد لله على نعمة القبول.. الحمد لله على نعمة الشكل الجميل (نسبى وأذواق ).. الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالى من أي بلطجة أو قضايا مريبة.. الحمد لله على نعمة الموهبة اللى الجمهور بس هو اللى يحكم عليها عشان مش عايزة حد يزعل منى.

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يذكر أن محمد سامى يعمل حالياً على التحضير لمسلسل جديد بعنوان "البرنس" مع النجم محمد رمضان من تأليف وإخراجه وإنتاج شركة سينرجى للعرض فى شهر رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته غادة عادل، روجينا، أحمد زاهر، إيمان العاصى، ريم سامى، أحمد داش، عبد الرحمن أبو زهرة وعدد آخر من الفنانين.