شكرا لقرائتكم خبر عن واتسون ورونان ولورا ديرن أبرز الحضور بالعرض الأول لـLittle Women فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية إيما واتسون ذات الـ ( 29 عام ) العرض الأول لفيلمها الجديد " Little Women " و الذي اقيم في Museum of Modern Art بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما حضرت ايضا العرض كل من تيموث تشالاميت وسويرس رونان و لورا ديرن وفلورنس بوج وإليزا سكانلين وجيمس نورتون ولويس جاريل ، و قد تركزت عليهم عدسات المصورين منذ اللحظة الأولي لوصولهم مكان العرض .

ويسرد الفيلم الجديد حياة أربعة فتيات يتخيلن عالما يتجاوز محيطهن المتواضع خارج مدينة بوسطن التي تعود إلى حقبة الحرب الأهلية، عام 1868، وسرعان ما يخضن تجارب جديدة من نوعها خارج إطار المألوف عن المرآة فى تلك الفترة .

بالعرض الأول لفيلم Little Women (1)

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بالعرض الأول لفيلم Little Women (2)



بالعرض الأول لفيلم Little Women (3)



بالعرض الأول لفيلم Little Women (4)



بالعرض الأول لفيلم Little Women (5)