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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شريهان تقطع التورتة وتتمنى أمنية فى احتفالها بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة شريهان، جمهورها بصور من عيد ميلادها عبر خاصية ستورى على حسابها على " إنستجرام"، وظهرت شريهان في الصور تحمل " التورتة" التي صممت خصيصا لها بهذه المناسبة و تم تزيينها على شكل تاج ذهبي وكتابة اسمها عليها، و في صور أخرى ظهرت شريهان وهي تقطع " التورتة" بكل فرح وتغمض عينها لتتمنى أمنية.
واحتفلت النجمة شريهان، أول أمس الجمعة، بعيد ميلادها الـ55، حيث ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 6 ديسمبر من العام 1964، وتلقت الفنانة الاستعراضية التهنئات من محبيها ومتابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى زملائها فى الوسط الفنى، الذين تمنوا جميعًا لها دوام الصحة وأن تظل جميلة كما عهدوها وصلبة أمام الأزمات.
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