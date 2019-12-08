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شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تسرد قصة حياة الأمير أندرز فى فيلم جديد مستوحى من Aladdin والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دقائق قليلة ظهر فيها الممثل بيلي ماجنوسن، صاحب شخصية الأمير أندرز في فيلم الأنيميشن الشهير Aladdin، وسرعان ما أصبح ايقونة في صور الكوميك العالمية، حتى استقرت شركة ديزني للإنتاج الفني والسينمائي انتاج فيلم جديد يسرد قصة حياة الأمير أندرز.
بيلي ماجنوسن
واستطاعت شهرة ماجنوسن، إقناع القائمين على الشركة الأشهر في عالم أفلام الرسوم المتحركة، بأن يقوموا بإنتاج عمل سينمائي جديد مستوحى من قصة فيلم علاء الدين الشهيرة، والذي سيركز من خلاله على قصة أمير أندرز الذي تقدم لخطبة الأميرة "جاسمين" والزواج منها.
وبحسب صحيفة The Hollywood Reporter، فأن الفيلم الجديد سيركز على تفاصيل حياة أمير سكانلاند بسيط التفكير، الذي انقض عليه "نمر" الأميرة جاسمين في نهاية المطاف، ومن المقرر أن يضاف بعض التفاصيل الجديدة عن علاقته بالأميرة في مرحلة الصغر قبل التقدم لخطبتها.
بيلي ماجنوسن ومينا مسعود
وتجري الشركة المنتجة بعض المفاوضات مع عدد كبير من الممثلين المرشحين للعب أدوار رئيسية وثانوية في الفيلم الجديد، كما لم تحدد الشركة موعد عرض الفيلم وأكتفت بالضوء الأخضر الذي أطلقته لوضع الخطوط العريضة للفيلم.
ونجح فيلم Aladdin بطولة النجم المصري مينا مسعود، في تحقيق إيرادات وصلت لمليار و 51 مليون دولار خلال عرضه في دور السينما العالمية، وانقسمت الإيرادات بين 355 مليون و 559 ألف دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 695 مليون و 134 ألف دولار أمريكى حول العالم.
وعلى سياق متصل يخوض النجم العالمي ذات الأصول المصرية مينا مسعود، تجربة جديدة في عمل درامي بعنوان Reprisal، بمشاركة مجموعة متنوعة من النجوم، منهم، أبيجيل سبنسر، رودريجو سانتورو، ماديسون دافنبورت، ديفيد داستالمشيان، ريس ويكفيلد، دبليو ايرل براون، جيلبرت أوور، جيريمى هاريس، تشاد مايكل بيرد، إرنست ميرسر، تشاد بيتر، تشارلز ستريكلاند، من المقرر ان يعرض عبر شبكة Hulu الأمريكية.
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