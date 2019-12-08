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شكرا لقرائتكم خبر عن دينا تحتفل بعيد ميلاد والدتها وتؤكد: "دايما بتخرج الحلو اللى جوايا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الراقصة دينا، بعيد ميلاد والدتها في حفل بسيط اقتصر على الأصدقاء والأقارب، متمنية لها الصحة و السعادة في حياتها.
ونشرت دينا عبر حسابها على إنستجرام، صورا من الاحتفال بعيد ميلاد والدتها، وكتبت قائلة:" إلى المرأة التي دائما تخرج الحلو اللى جوايا أو على الأقل رأت الحلو بداخلى، كل سنة وانتى طيبة يا ماما و سنة سعيدة عليكى".
وعلى الجانب الآخر، كشفت الفنانة والراقصة دينا، أنها تستعد للمشاركة فى مسلسل "صعيدى"، وقالت:"لم أقم بدور صعيدية من قبل، وإن شاء الله أتمنى يكون دورى القادم مناسب".
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