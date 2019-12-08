شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول تعليق من شقيق هيثم أحمد زكى بعد بناء مسجد باسم الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق رامي أخو الفنان الراحل هيثم احمد زكي على بناء أصدقاء الراحل مسجدا باسم أخيه مؤخراً من خلال تصريحات خص بها الخليج 365 وقال فيها : "سعدت جداً حين علمت بالأمر، وأشكر كل من فكر في الفكرة وساهم فيها حتي تخرج للنور بتلك السرعة".

وأضاف رامي أنه منذ اللحظة الاولى التى قدم فيها إلى مصر وتعرف فيها على أصدقائه بعد وفاة هيثم علم منهم مدى حبهم له وتقديرهم له، وبالتالى لا يستغرب عليهم أن يقوموا بما فعل، كما أكد أنه سيتواصل معهم ومستعد للمساهمة بالتأكيد في أي شىء خاص بالمسجد.

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وكانت الفنانة ناهد السباعي التي كانت تعد واحدة من أهم أصدقاء الفنان الراحل هيثم زكي أعلنت عبر حسابها بموقع "أنستجرام" أن دفعته فى المدرسة واصحابه بنوا مسجدا باسمه، وأن يوم 13/12 هو موعد اول صلاة جمعة بداخله.