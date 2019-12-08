غدًا.. عرض "الطوق والأسورة" في "قرطاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح إن عرض "الطوق والأسورة" من إنتاج الفرقة، والمشارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس، يقدم ليلتين عرض غدا الأثنين الموافق ٩ ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة ظهرا والساعة السابعة مساء على مسرح قاعة الفن الرابع بتونس.

يشارك ضمن المسابقة عروض من عدة دول، منها: لبنان، سوريا، الأردن، الإمارات، العراق.

يُذكر أن عرض "الطوق والأسورة" قُدم للمرة الأولى في الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 1996، وحصل مخرجها ناصر عبدالمنعم على جائزة أفضل إخراج في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهي الجائزة الأولى لمصر في المهرجان، وتمت إعادة إنتاج العرض في عام 2018 ضمن الاحتفال باليوبيل الفضي للمهرجان التجريبي، وشارك ضمن العروض المتنافسة على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بمهرجان المسرح العربي الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح في يناير 2019 ، وتم تقديمه في افتتاح أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات، وشارك في شهر أغسطس الماضي بالمهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ12.

"الطوق والأسورة" تدور أحداثه في صعيد مصر، يصور معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية. العرض عن رواية يحيى الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد علي، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبدالمنعم، ومن إخراج ناصر عبدالمنعم.