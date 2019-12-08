إليسا تحيي حفلا في الإسكندرية لصالح مرضى السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تستعد المطربة اللبنانية إليسا، لإحساء حفل غنائي بمدينة الإسكندرية، يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري.
الحفل يقام لصالح شراء جهاز كي أورام الكبد لمرضى السرطان، في تمام السابعة مساء، ونشرت إليسا عبر حسابها الرسمي بإنستجرام منذ قليل، البوستر الدعائي ترويجا للحفل.
وكانت إليسا قد أعلنت العام الماضي، تعافيها من مرض سرطان الثدي، من خلال كليب "إلى كل اللي بيحبوني"، وبعدها قامت بإجراء عدة عمليات.
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