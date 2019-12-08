منتجة "الآنسة فرح": أتمنى أن يستكمل نجاح نسخته الأصلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت المنتجة سارة والي، عن سعادتها بقرب موعد عرض مسلسل "الآنسة فرح"، لتتعرف على رأي الجمهور في أول عمل درامي تنتجه شركتها S productions.

وقالت سارة في بيان صحفي "أعتبر دخولي عالم الدراما بمسلسل خطوة جيدة، بعد تقديم تجارب ناجحة في البرامج الإعلامية، وأتمنى أن يحقق النجاح المنشود استكمالًا لنجاح النسخة الأصلية الأمريكية".

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شركة S Productions تمتلك حقوق إنتاج النسخة العربية من مسلسل Jane the Virgin بعنوان الآنسة فرح.

"الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، هبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

مسلسل Jane the Virgin ترشح لجائزة جولدن جلوب كأفضل مسلسل أمريكي، وحصل عل جائزة أفضل مسلسل ضمن جوائز AFI الأمريكية.