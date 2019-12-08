بالصور.. هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي في كواليس "أشباح أوروبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة من كواليس أحدث أفلامه "أشباح أوروبا". الصور جمعته بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وعلق: "من كواليس أشباح أوروبا، قريبا"، فيما حازت الصور على إعجاب جمهور ومتابعي الفنان الشاب. فيلم "أشباح أوروبا" بطولة أحمد الفيشاوي، هيفاء وهبي، عباس أبو الحسن، مصطفى خاطر، أروى جودة، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ومن تأليف كريم فاروق، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

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