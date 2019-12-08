نهال عنبر تكشف لـ"الخليج 365" موقف النقابة من أزمة سيد مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة نهال عنبر ورئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، عن موقف النقابة تجاه الفنان سيد مصطفى، الذي انتشرت أخبارًا عنه الساعات الماضية تفيد بتدهور حالته المادية والصحية.

وقالت نهال، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الفنان سيد مصطفى ليس عضوًا في نقابة المهن التمثيلية، مضيفة "لا أستطيع التعامل مع أي فنان ليس عضوًا، سيد ليس لديه ورق من الأساس في النقابة".

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وتابعت "موضوع سيد مصطفى تكرر العام الماضي، ودكتور أشرف نقيب المهن التمثيلية حرص أن يتعرف على حالته المادية، وبالفعل قابله وكان رد سيد أنه يعيش بحالة جيدة".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا في الساعات الماضية، منشورًا جاء فيه "الزمن دا قاسي جدا، الفنان سيد مصطفى وصل لحالة صعبة جدا في حياته، وصل لمرحلة أنه فعلا الزمن طحنه، وبيمر بأزمات كبيرة لا يتخيلها أحد".