بالفيديو| حسن الرداد يشارك في ثلاثة أفلام.. بينها "توأم روحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان حسن الرداد عن استعداده للمشاركة في ثلاثة أفلام خلال الفترة المُقبلة.

وقال الرداد، أثناء لقائه في برنامج "The insider"، المعروض على شاشة "دبي": "استعد لثلاثة أفلام، الأول فيلم رومانسي، والثاني أكشن كوميدي، وهذا الفيلم تطلب مني ممارسة الرياضة بشكل مكثف".

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وتابع الرداد: "الفيلم الرومانسي يحمل اسم مؤقت (توأم روحي)، والفيلم من إنتاج شركة السبكي".

ويشارك الرداد في مسرحية "لوكاندة الأوباش" المعروض ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشارك في بطولتها ماجد المصري واللبنانية مايا دياب وهالة فاخر وحمدي الميرغني وسعد الصغير وبدرية طلبة وأوس وأوس، وحسن عبدالفتاح، وضيفة شرف المسرحية المذيعة إنجي علي، تأليف محمد عز وأحمد فوزي وإخراج أشرف زكي.

يُذكر أن حسن الرداد شارك في رمضان الماضي بمسلسل "الزوجة 18"، بطولة ناهد السباعي، وهيدي كرم، وسلوى خطاب، وشيماء سيف، ومحمود البزواي، ومحمود الليثي، وكوكي، وإيناس كامل، من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري.