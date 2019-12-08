بالصور| عابد فهد يحتفل بعيد زواجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان السوري عابد فهد بعيد زواجه من الإعلامية زينة يازجي، الموافق اليوم 8 ديسمبر الجاري.

ونشر عابد صورًا تجمعه بزوجته، وابنه تيم وابنته ليونا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "حب وإخلاص واحترام ونجاح، زينة وليونا وتيم، ونشكر الله، عيد زواج".

وحرص الفنان عابد فهد أن يحتفل بعيد زواجه وسط أسرته من داخل منزله، إذ أحضر "تورتة"، مكتوب عليها "عيد زواج سعيد، عابد وزينة".

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ويشارك الفنان السوري عابد فهد في مسلسل "هوس"، بطولة هبة طوجي، تأليف ناديا الأحمر، وإخراج محمد لطفي، والمقرر عرضه رمضان المقبل 2020.

عابد شارك مؤخرا في فيديو كليب "سكت الكلام"، الذي طرحه الفنان جورج وسوف عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، أبريل الماضي.

الأغنية من كلمات عاطف يونس، ألحان شاكر الموجي، وظهر في الفيديو كليب كل من الفنان عابد فهد، والفنان ميلاد يوسف، وتم تصويره بقيادة المخرج أحمد المنجد.