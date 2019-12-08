"ليس ملهمًا".. جينيس تكشف لـ"الخليج 365" حقيقة رقم تامر حسني القياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- مها صلاح الدين:

منشور في "ستوري" بسمة بوسيل"، على موقع "إنستجرام"، تعلن فيه عن تحقيق زوجها الفنان المصري تامر حسني رقمًا قياسيًا جديدًا، كأكثر فنان ملهمٍ في العالم، بحسب مقاييس موسوعة جينيس العالمية، فتح باب التهاني، والتعجب، وحتى التشكيك.

هجوم، ودفاع مرسل، عن الفنان الذي ظهر في الفيديو يتسلم شهادة عليها لوجو موسوعة جينيس، جعل "الخليج 365" يبدأ في التحقق؛ لمعرفة مدى صحة القصة وأصلها.

في يوم 1 ديسمبر، أعلنت صفحة "مارينا مول" بأبي ظبي، أنه بالتزامن مع عام التسامح، واحتفالاً بأعياد اليوم الوطني الإماراتي، يستضيف "مارينا مول" أبوظبي في العاصمة الإماراتية، الفنان تامر حسني في السادس من ديسمبر.

حيث يشارك تامر حسني بمعرض خيري خاص لمقتنياته من أشهر أعماله الفنية؛ لبيعها في المزاد العلني، والتبرع بحقها لمنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى ترشيحه لتحقيق رقم جديد بموسوعة "جينيس ريكوردز" للأرقام القياسية.

وأعلن "مارينا مول" أبوظبي خلال المنشور، أنه تم توجيه دعوة رسمية للفنان وللجنة تحكيم "جينيس ريكوردز"، ولجمهوره؛ لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد في حياته، والذي سيتم من خلال لائحة كبرى يوقع عليها كل من أثر الفنان تامر حسني بالإيجاب في حياته وتغيرت للأفضل من خلال أغانيه الإنسانية أو مشواره الخيري أو لقاءاته التليفزيونية الإيجابية ابتداء من يوم ١ ديسمبر حتى يوم ٦ ديسمبر، وأنه سيتم إعلان النتيجة يوم ٦ ديسمبر في تمام السابعة مساءً بالمول نفسه.

تم تحقيق رقم قياسي على هذا النحو، قبل ثلاثة سنوات، وكان عن طريق جمع أكثر من 4900 مساهمة على لوحة إعلانات بمدينة جدة بالسعودية، من خلال منظمة مهتمة بالأعمال التطوعية، وهو ما تم الإشارة إليه في فيديو الحفل الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن هذا لم يكن كافيًا للتحقق من حقيقة الأمر، خاصة بعدما أعلن أحمد الشيخ مقدم برنامج 30 فبراير المتخصص في التحقق من صحة الأخبار على مواقع التواصل، أنه لم يجد أي بيانات تدل على تحقيق تامر حسني أي أرقام قياسية في موسوعة "جينيس".

وأشار إلى حوار تليفزيوني يعلن في حسني أنه دخل موسوعة "جينيس" من قبل أيضًا.



وأضاف الشيخ في تصريح خاص لمصراوي، أن هناك احتمالين، هما أن يكون حفل التكريم الذي تم تصويره وهمي، أو أن يكون تكريمًا حقيقيًا للفنان تامر حسني بينما لم ينشر عنه في البوابة الإلكترونية للموسوعة بعد.

وبالتحقق، مما أشار إليه الشيخ، لم ينشر على الموقع الإلكتروني لـ"موسوعة جينيس"، أي بيانات عن هذا الرقم القياسي، بينما كان آخر مادة منشورة هو تحقيق الفنان المصري عمرو دياب رقمًا قياسيًا جديدًا، كأكثر فنان دخل قائمة الـ"بيست سيلر" في العالم، بتاريخ 25 نوفمبر الماضي.

وبالتسجيل على موقع موسوعة "جينيس"، والدخول إلى قاعدة البيانات المتقدمة، لم نجد أي إشارة لحسني بالفعل.

الأمر الذي دفع "الخليج 365" لمراسلة موسوعة "جينيس" العالمية، للحصول على حقيقة جازمة لما حققه الفنان تامر حسني، بالموسوعة من أرقام قياسية.

وجاء الرد عبر البريد الإلكتروني، كالتالي، "نود أن نلفت انتباهكم إلى أن الرقم القياسي المسجل في "مارينا مول" أبوظبي كان لـ(أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات)".

متى؟

من هنا بدأت حملة الدعاية، للجائزة، على وسائل الإعلام الإماراتية، والموقع والصفحة الرسمية لـ"مارينا مول" أبوظبي، من أجل جمع الرسائل للفنان، وكتابتها على أكبر لوحة إعلانية في العالم.

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تم تحقيق رقم قياسي على هذا النحو، قبل ثلاثة سنوات، وكان عن طريق جمع أكثر من 4900 مساهمة على لوحة إعلانات بمدينة جدة بالسعودية، من خلال منظمة مهتمة بالأعمال التطوعية، وهو ما تم الإشارة إليه في فيديو الحفل الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن هذا لم يكن كافيًا للتحقق من حقيقة الأمر، خاصة بعدما أعلن أحمد الشيخ مقدم برنامج 30 فبراير المتخصص في التحقق من صحة الأخبار على مواقع التواصل، أنه لم يجد أي بيانات تدل على تحقيق تامر حسني أي أرقام قياسية في موسوعة "جينيس".

وأشار إلى حوار تليفزيوني يعلن في حسني أنه دخل موسوعة "جينيس" من قبل أيضًا.



وأضاف الشيخ في تصريح خاص لمصراوي، أن هناك احتمالين، هما أن يكون حفل التكريم الذي تم تصويره وهمي، أو أن يكون تكريمًا حقيقيًا للفنان تامر حسني بينما لم ينشر عنه في البوابة الإلكترونية للموسوعة بعد.

وبالتحقق، مما أشار إليه الشيخ، لم ينشر على الموقع الإلكتروني لـ"موسوعة جينيس"، أي بيانات عن هذا الرقم القياسي، بينما كان آخر مادة منشورة هو تحقيق الفنان المصري عمرو دياب رقمًا قياسيًا جديدًا، كأكثر فنان دخل قائمة الـ"بيست سيلر" في العالم، بتاريخ 25 نوفمبر الماضي.

وبالتسجيل على موقع موسوعة "جينيس"، والدخول إلى قاعدة البيانات المتقدمة، لم نجد أي إشارة لحسني بالفعل.

الأمر الذي دفع "الخليج 365" لمراسلة موسوعة "جينيس" العالمية، للحصول على حقيقة جازمة لما حققه الفنان تامر حسني، بالموسوعة من أرقام قياسية.

وجاء الرد عبر البريد الإلكتروني، كالتالي، "نود أن نلفت انتباهكم إلى أن الرقم القياسي المسجل في "مارينا مول" أبوظبي كان لـ(أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات)".

متى؟

أين؟

الجمعة، 6 ديسمبر 2019.

- أين؟

- "مارينا" مول أبوظبي.

لماذا؟

- احتفالاً بسنة التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بالنسبة لسؤالك حول ما إذا كان قد سجل رقمًا قياسيًا قبل ثلاث سنوات، فإن سجلاتنا تُظهر أن تامر حسني شارك في حملة للتبرع بالدم حققت الرقم القياسي لـ(لأكثر الناس قاموا بالتسجيل للتبرع بالدم).