تراند اليوم : تحذير هام وعاجل من محمد سعد "اللمبي"

بعد أن ظهر مؤخرًا حساب منسوب إلى الممثل الكوميدي، محمود سعد على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حظي بتفاعل العديد من الفنانين، سارع ممثل مصري إلى إصدار تحذير هام، قائلاً إن الحساب لا يخصه.

وقال الممثل تامر فرج، إنه اتصل بسعد، الذي اشتهر بدور "اللمبي" للتأكد مما إذا كان الحساب المزعوم يخصه، فنفى له أية علاقة به.

ونشر "فرج"، صورة من الحساب عبر حسابه على "فيس بوك"، وعلق قائلاً: "هام جدًا وأرجو الشير: أصدقائي الفنانين وغير الفنانين خصوصًا من قبل منهم طلب الصداقة لهذا الحساب... هذا الحساب ليس حساب الفنان محمد سعد".

وأضاف: "وفى مكالمه تليفونيه معاه للتأكد قبل أن اقبل طلب الصداقة أكد لى الفنان محمد سعد أنه لا يملك أي حساب على فيسبوك أو تويتر أو انستجرام".

وتابع: "وطلب منى نشر ذلك لإعلام جميع الأصدقاء من فنانين وصحفيين ومتابعين ولإخلاء مسئوليته عن أي كلام ينشر على لسانه من خلال هذا الحساب".

