شاهد: الفنانة الكويتية فوز الشطي نسخة من أنجلينا جولي في حفل زفافها

أثارت الفنانة الكويتية فوز الشطي، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ، بعد ظهورها في حفل زفافها على قطري ، نسخة طبق الأصل من الفنانة العالمية أنجلينيا جولي وتداول مغردون صور ومقاطع فيديو من حفل زفافها فيما لم يتم الكشف عن هوية عريسها في الصور المتداولة .

وظهرت الفنانة الكويتية وهي مرتدية الزي المطرز بقطع الذهب والماس، وتجلس على العرش مثل الملكات. وحظي الفيديو على تفاعل واسع بين المتابعين، وحظي الفيديو على تفاعل واسع بين المتابعين الذين تساءلوا عن هوية زوجها؟ فيما خمن البعض بأن عريسها قطري الجنسية.