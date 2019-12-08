بعد هند البحرينية.. أحلام تتوسط لفنانة أخرى لدى تركي آل الشيخ: قول تم معاليك

توسطت الفنانة الإماراتية أحلام، لدى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، لضم الفنانة كارول سماحة إلى نجوم حفلات موسم الرياض.

ونشرت أحلام تغريدة عبر صفحتها بـ“تويتر“ موجهة الكلام لآل الشيخ قائلة: ”طلبتك قول تم معاليك نبي الرائعة الراقية الأستاذة ‎كارول سماحة وأنا أول الحاضرين حفلها، فنانة مختلفة أتمنى تكون بيننا“.

وحظيت تغريدة أحلام على تفاعل واسع من جمهورها وجمهور كارول،وكانت الفنانة أنغام أولى المعجبات بتغريدة أحلام والتي بدورها شكرت أنغام قائلة: ”أنغام شكراً على الدعم ‎كارول سماحة وأول لايك من أختي الغالية، ومبروك نجاح ساحق في رياض العز“.

يذكر أن طلب أحلام لتركي آل الشيخ بشأن كارل سماحة لم يكون الأول فقد توسطت في وقت سابق بحضور الفنانة هند البحرينية للمشاركة في موسم الرياض، وبدوره ردّ تركي آل شيخ على طلب أحلام قائلًا: ”OK“.