خرجت عن صمتها.. لأول مرة الفنانة “دُرَّة” تكشف حقيقة زواجها السري من “نور الشريف”!

كشفت الفنانة التونسية “درة” عن حقيقة زواجها السري من الفنان المصري الراحل “نور الشريف”، وذلك بعد تصدر اسم الأخير لمحركات البحث بمصر، اليوم السبت، عقب تداول هذه الأنباء. ونفت “درة” هذه الأنباء، قائلة: “هذا كلام سخيف وفارغ انتشر، ولا أعلم من وراءه على مواقع مدفوعة على فيسبوك، ولا أساس له من الصحة”، وفقًا لتصريحات لصحيفة “الوطن” المصرية.
وتابعت الفنانة التونسية “درة” تصريحاتها بقولها: “ربنا يهديهم ويبعدوا عن الناس وسيرتهم المحترمة”. وكان “نور الشريف” قد توفي في 11 أغسطس/ آب 2015، عن عمر يناهز الـ 69 عامًا، بعد صراع مع المرض، وشارك “الشريف” في عمل واحد مع “درة”؛ وهو فيلم “بتوقيت مصر” من انتاج 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر خرجت عن صمتها.. لأول مرة الفنانة “دُرَّة” تكشف حقيقة زواجها السري من “نور الشريف”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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