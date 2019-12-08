شاهد.. الفنانة “صابرين” في إطلالة جديدة بعد خلع الحجاب بشكل كامل !

نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام، صورة للفنانة صابرين، بعد خلعها للحجاب. وقالت “بوسي”، إن صابرين ستحل ضيفة على برنامجها خلال الفترة القادمة.

وكانت صابرين، أكدت قبل ذلك أنها اتخذت قرارا بخلع الحجاب بعد وقت كبير جدا من التفكير ولكنها في النهاية استطاعت أخذ قرارها المناسب وأضافت أن ارتداء الحجاب له ضوابط خاصة وأن عائلتها استقبلت هذا القرار بسهولة شديدة وترحيب طالما كان في ذلك راحة لها.