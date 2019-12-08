شاهد.. نسرين أمين ترد علي المخرج محمد سامي بعد هجومه عليها

عبرت الفنانة نسرين امين عن غضبها بسبب تصريحات المخرج محمد سامي المسيئة بشأنها، ووجهت إليه رسالة قاسية عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".

فكتبت: "الحمد لله على نعمة الشغل و النجاح بدون واسطة و لا فرض على الجمهور.. الحمد لله على نعمة القبول.. الحمد لله على نعمة الشكل الجميل الحمد

لله على السمعة الطيبة و التاريخ النضيف الخالى من اى بلطجة او قضايا مريبة الحمد لله على نعمة الموهبة اللى الجمهور بس هو اللى يحكم عليها.. بدون زعل".يذكر أن المخرج محمد سامي قال في تصريحات سابقة له أن نسرين أمين تغير من زوجته مي عمر، وأنها كانت السبب الرئيسي وراء أزمته مع الفنانةياسمين صبري، كما قال معلقًا علي موهبتها وجمالها: "هي فاكرة نفسها نجمة دراما.. نسرين هتفضل ممثلة درجة خامسة.. دي إمكانياتها وربنا خلق كل فنان عنده مستوى من الموهبة ودرجة معينة من الجمال"، وقد جائت تصريحات "سامي"، عقب هجوم شديد شنته نسرين عليه واتهمته بحذف العديد من مشاهدها ضمن أحداث مسلسل الأسطورة.