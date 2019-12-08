دار الأوبرا تقدم باليه كسارة البندق احتفالًا بأعياد الكريسماس

تقدم فرقــة باليه أوبرا القاهرة،

رائعة المؤلف الروسي العالمي تشايكوفسكي "كسارة البندق"، وذلك بمصاحبة أوركسـترا أوبـرا القاهـرة، تحت قيادة المايسترو أحمد فرج، على خشبة المسرح الكبير، ولمدة خمسة أيام، ابتداءً من يوم الأأربعاء 25 ديسمبر، وحتى يوم الأحد 29 من الشهر نفسه.

يشار إلى أن عرض فرقــة باليه أوبرا القاهرة،

لـ"كسارة البندق"، يأتي في إطار احتفالات دار الأوبرا بأعياد الكريسماس، حيث تدور قصة الباليه حول أحلام الفتاة الصغيرة الجميلة كلارا في ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها عروس كسارة البندق من صديق عائلتها، وصانع الألعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد، وتنال إعجابها لكن شقيقها يقوم بتحطيمها، فتحزن وتخلد إلى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الأصلية ثم تتحول إلى أمير وسيم وتدور مجموعة من الحكايات بين كلارا وأميرها.

جدير بالذكر أن باليه "كسارة البندق" وضع موسيقاه الموسيقار الروسى، تشايكوفسكى، أبرز رواد التأليف الموسيقى الكلاسيكى خلال القرن التاسع عشر، وتم تقديمه، للمرة الأولى على مسرح "المارينسكى"، في مدينة "سانت بطرسبرج" الروسية ديسمبر عام 1892.