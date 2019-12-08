الخميس.. مهرجان ايجي فاشون يكرم الفنان نضال الشافعي

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان إيجي فاشون برئاسة الأستاذ أحمد العزبي عن تكريم الفنان نضال الشافعي، وذلك ضمن تكريمات المهرجان يوم الخميس المقبل.
قال أحمد العزبي: "سوف يتم تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام الذين قدموا أعمالًا ذا قيمة وهادفة للمجتمع في جميع المجالات من بينهم الملحن محمد رحيم و زوجته مدربة الأسود أنوسة كوتة".
وأوضح العزبي، أن هذه الدورة
كما كشف عن أسماء المصممين المشاركين في الفاشون مصمم الأزياء المصري عمرو البنا ، مصممة الأزياء السعوديةسناء أبو حجر ، مصمم الأزياء المصرى محمد شهبندر ، مصممة الأزياء السعودية إيمان حاسن ، مصمم الأزياء المصرى محمد كمال ، خبيرة التجميل التركية نسرين ياوز ، خبيرة التجميل السعودية ألمها، خبيرة التجميل السعودية نادية محيي الدين ، هير ستايل اليمنيه فاتن علي ، خبيرة التجميل الفلسطينية حنين أبو ليلي خبيرة التجميل السعودية نهلة الجمال.
يذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان إيجي فاشون، سوف تقام يوم ١٢ و١٣ الشهر الجارى بأحد فنادق القاهرة.
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