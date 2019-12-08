فن ومشاهير

تعرف علي تفاصيل حفل رامي جمال وتامر حسني في رأس السنة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يحتفل نجوم الغناء تامر حسني ورامي جمال بالعام الجديد لأول مرة معًا، من خلال حفل غنائي كبير، في مركز المنارة بالتجمع الخامس، وذلك يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً.
ومن المقرر أن يقدم تامر ورامي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيهم التي تشعل وتنال إعجاب جماهيرهم الغفيرة وتشعلهم بالحماس، وتتراوح أسعار التذاكر بين ثلاث فئات مختلفة، وهي كالتالي "250، 400، 600"

جنيهًا.
جدير بالذكر أن رامي جمال شارك تامر حسني الغناء من قبل علي خشبة المسرح قبل ثلاث سنوات، في حفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث قدما معًا أغنية "180 درجة"، من كلمات محمد عاطف، ألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم.

شاهد الفيديو من هنا...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي تفاصيل حفل رامي جمال وتامر حسني في رأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا