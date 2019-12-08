تعرف علي تفاصيل حفل رامي جمال وتامر حسني في رأس السنة

يحتفل نجوم الغناء تامر حسني ورامي جمال بالعام الجديد لأول مرة معًا، من خلال حفل غنائي كبير، في مركز المنارة بالتجمع الخامس، وذلك يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً.
ومن المقرر أن يقدم تامر ورامي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيهم التي تشعل وتنال إعجاب جماهيرهم الغفيرة وتشعلهم بالحماس، وتتراوح أسعار التذاكر بين ثلاث فئات مختلفة، وهي كالتالي "250، 400، 600"
جدير بالذكر أن رامي جمال شارك تامر حسني الغناء من قبل علي خشبة المسرح قبل ثلاث سنوات، في حفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث قدما معًا أغنية "180 درجة"، من كلمات محمد عاطف، ألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم.
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