الليلة.. عرض رسائل العشاق على مسرح ميامي

يقام في الثامنة مساءً عرض "رسائل العشاق"، على مسرح ميامي بوسط البلد، شارع طلعت حرب، ومن المقرر أن تكون أسعار التذاكر ٣٠، و٥٠ جنيهًا.
العرض حالة رومانسية كوميدية مع أشعار صوفية ودراما حركية عن المشاكل الحياتيةما بين المحبين والأزواج، ومحاولة لحلها من خلال رسائل تقدم عن طريق أشعار جلال الدين الرومي داخل العرض، ويعتبر العرض دعوة للطاقة الإيجابية في الحياة والوصول للفطرة السليمة في الحب والتعامل.
يذكر أن "رسائل العشاق"، بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدلله صابر، جورج أشرف، غناء و ألحان علي الهلباوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، تصميم استعراضات مناضل عنتر، تصميم الملابس هبة عبدالحميد، تأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.
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