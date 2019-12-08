الليلة.. عرض "ولاد البلد" بأحد مدارس المنيا

يقام في الخامسة مساء اليوم، الأحد، العرض المسرحي "ولاد البلد" بالمنيا في مطاي بمدرسة بردنوها ع بنات.
عرض "ولاد البلد" يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمةالمدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.
يذكر أن العرض بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف،محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبدالرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري، أمير عبدالحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، تأليف مصطفى سليم، إخراج محمد الشرقاوي.
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