تراند اليوم : هالة فاخر قلعت الحجاب في السعودية – قمر يا هالة

حالة من الجدل أحدثتها الفنانة المصرية، هالة فاخر، بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهرورها مؤخرا دون حجاب، في المملكة العربية السعودية.

وتم تداول صور لهالة فاخر، تظهر فيها وهي مرتدية “كاب”، برفقة أبطال مسرحية “لوكاندة الأوباش”، المنتظر عرضها في المملكة العربية السعودية.

كما شاركت المذيعة المصرية، إنجي علي، صورة لها برفقة هالة فاخر والفنان حسن الرداد، خلال حضورهم المؤتمر الخاص بمسرحية “لوكاندة الأوباش”، من بطولة الفنانة اللبنانية مايا دياب.

ولاقت الصورة تعليقات ساخرة من متابعيها أبرزها: “هي هالة فاخر قلعت الحجاب كمان، حسبي الله”، “هو خلع الحجاب بقى موضة؟”، “يا ناس حرام عليكم والله اللي بتعملوه ده اللي مش قد الحجاب متلبسوش من الأول ومتضايقوش الناس والعمر مش باقي فيه قد اللي راح يا هالة”، وغيرها.

وفي أول رد منها على الهجوم عليها، قالت هالة فاخر إن منتقديها تركوا الحدث العظيم الذي تقوم به حاليا هي وفريق عمل المسرحية في مدينة الرياض، ووضعوا كل تركيزهم في صورة التقطتها وظهرت فيها بدون حجاب، بحسب صحيفة “القاهرة 24”.

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وقالت: “ياريت يخلوهم في حالهم، يعني مش عارفة أقولهم إيه والله”.

كما أكدت على أنها متواجدة الآن في السعودية لإجراء البروفات الخاصة بمسرحية “لوكاندة الأوباش”، قبل عرضها في “موسم الرياض” الترفيهي، ومن المقرر أن تعود إلى مصر خلال 4 أيام.

وتعد هالة فاخر آخر الفنانات اللاتي خلعت حجابهن في 2019، بعد صابرين وشهيرة وسهير رمزي.

