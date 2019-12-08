تراند اليوم : فوزز الشطي في حفل زفافها الأسطوري .. هل تشبه أنجلينا جولي ؟-صورة

أحدثت الفنانة الكويتية فوز الشطي، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر مقاطع فيديو وصور من حفل زفافها الأسطوري الذي ظهرت فيه في صورة طبق الأصل من الفنانة العالمية أنجلينيا جولي.

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #فوز_الشطى ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي تويتر .

اصبحتي إنجلينا #فوز_الشطي

اقسم بالله اول ماشفتها حسبتها انجلينا جولي

#فوز_الشطي

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زواج #فوز_الشطي الف مبروك لهم ????

فيها لمحه من انجلينا جولي وتجنن ماشاءلله وطلتها حلوه الف مبروك وبكل الاحوال هي حلوه اصلًا #فوز_الشطي