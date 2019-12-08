تراند اليوم : بالفيديو .. رانيا فريد شوقي حزينة بسبب بناتها وتعتزر لوالدها : مش بيتفرجو علي أعمالي

وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي اعتذارا لوالدها الفنان الراحل فريد شوقي بسبب بناتها.

قالت رانيا خلال حلولها ضيفة على برنامج “تحيا الستات” من تقديم راغدة شلهوب ويعرض عبر قناة “النهار” إن بناتها لا يشاهدان أعمال والدها الفنان الراحل فريد شوقي.

أضافت أن بناتها حتى لا يشاهدان أعمالها هي، مشيرة إلى أنهما تحبان مشاهدة الأعمال الأجنبية، مؤكدة أن هذا الأمر يحزنها.

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وأوضحت رانيا أنها دائما تحكي لابنتيها عن جدهما وتعجبان بشخصيته، لكنهما منذ زمن طويل لم تشاهدها أعماله أو أي أعمال عربية، لذا قدمت اعتذارها لوالدها على تقصيرها في هذا الأمر.

وخلال الحلقة استعادت رانيا ذكريات دخولها المجال الفني، موضحة أن والدها كان يرفض ذلك، لكنها أصرت على الأمر ومع استمرار رفضه تركته وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يعيش خالها كي تكمل دراستها، ولأن والدها لم يكن يحب بعد بناته عنه وافق على دخولها الوسط الفني وأرسل لها سيناريو أول فيلم قدمته “أه من شربات”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي كان الجزء الثاني من مسلسل “أبو العروسة” والذي شاركت في بطولته مع سيد ‏رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، ونرمين الفقي، وولاء الشريف وومحمود حجازي، وهو من تأليف هاني كمال وإخراج كمال ‏منصور‎.‎