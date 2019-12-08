شاهد.. انجلينا جولي الخليج تحتفل بزفافها

كتب امير فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2019 03:54 مساءً - أحدثت الفنانة الكويتية فوز الشطي، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر مقاطع فيديو وصور من حفل زفافها الأسطوري الذي ظهرت فيه في صورة طبق الأصل من الفنانة العالمية أنجلينيا جولي.

وأظهر مقطع فيديو الشطي وهي مرتدية الزي المطرز بقطع الذهب والماس، وحظي الفيديو على تفاعل واسع بين المتابعين.

يذكر أن فوز بدأت ببرنامج المواهب الغنائية “نجوم على الطريق” في عام 1996، وبرز اسمها عندما أعلن إنها أول كويتية تشارك في برنامج “ستار أكاديمي” بموسمه الثالث إلا انها انسحبت قبل مشاركتها بالبرنامج، وفي ذات الفترة قدمت أغنية منفردة تحت عنوان “أي شي” من إنتاج شركة روتانا.