سيلفستر ستالون يستضيف آل باتشينو وشوارزنجر في منزله

استضاف النجم الأمريكي سيلفستر ستالون كوكبة من نجوم الفن والرياضة العالميين في منزله؛ لمشاهدة مباراة في المصارعة الحرة على شاشة التلفزيون، على رأسهم آل باتشينو وأرنولد شوارزنيجر.

ونشر ستالون صورة تجمعه بضيوفه عبر حسابه الخاص على "أنستقرام"، معلقا: "مجرد قضاء وقت ممتع في المنزل في مشاهدة المعارك مع مجموعة رائعة من اللاعبين، إنه يوم عظيم".

ضمت قائمة الضيوف الممثل الأمريكي بيل بيور، الذي لم يظهر في الصورة، وفرانك جريللو بطل أفلام "ذاكراش" و"كابتن أمريكا"، والنجم الفلبيني برايان كالين، والممثل الكوميدي الأمريكي كريس ديليا.

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ومن الضيوف الذين استضافهم ستالون في منزله: جاي جليزر الكاتب ومدرب لاعبي اتحاد كرة القدم الأمريكي على فنون القتال المختلطة، شوجر راي ليونارد الممثل والملاكم الأمريكي المتقاعد، والمخرج جو كارناهان.





على هامش السهرة الكبيرة، قدم الساحر ديفيد بلين بعض الحيل غير العادية، ونشر ستالون صورة له تُظهره وكأنه لا يزال في طفولته، معلقا: "هناك تغيير مع الزمن أليس كذلك؟ إنه مخيف".

سيلفستر ستالون ممثل ومخرج وسيناريست ومنتج أمريكي ترشح لجائزة أفضل ممثل رئيسي في مهرجان الأوسكار عن دوره في فيلم "روكي" عام 1977، واشتهر بتأدية أدوار الحركة في أفلامه، وأشهرها "رامبو" و"تانجو" و"كاش".



