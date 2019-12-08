السعودية مروة سالم تغضب الجمهور بقبلة من زوجها! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعلت الفنانة والإعلامية السعودية مروة سالم، جدل مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو جريء مع زوجها الناقد الفني السعودي محمد سلامة.

وظهرت سالم برفقة زوجها تقول: "انتظرونا بعد شوية في الدراعة وتمنوا لنا الحظ السعيد والله أجواء البوليفارد تشعرنا وكأننا في باريس وليس الرياض"، وأثناء ذلك طبع زوجها قبلة على خديها بشكل استفز بعض المتابعين.

لكن ما أن انتشر الفيديو على صفحات السوشال ميديا حتى انهال عليهما الهجوم من المتابعين واصفين المشهد بغير اللائق.

وقال أحد المتابعين: "يا حجي البوسة هذه تخليها في بيتكم"، وأضاف آخر: "الخليجيين صار البوس عندهم علني غلطوا الأجانب يا ترا ليه؟" فيما تساءل البعض "وين الحياء".

يُشار إلى أن بوليفارد الرياض، من أضخم المواسم الترفيهية في المملكة ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج، و هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ 11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءًا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

والفنانة مروة سالم، عُرفت كإعلامية بصوتها المميز عبر إذاعة ”مكس.إف . إم“، ثم ذاعت شهرتها بحضور الكثير من الفعاليات الإعلامية في جدة، إلى جانب نشاطها الإلكتروني الفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصلها مع النشطاء، لتنتقل بعد ذلك إلى عالم الغناء بطرح أغنيتها الجديدة“ عسل صافي“، التي انتشرت بقوة. وقدمت مروة سالم، أكثر من برنامج تلفزيوني.

يذكر أن هذا المشهد جاء بعد أيام من الضجة التي أحدثتها الناشطة السعودية هند القحطاني التي أشعلت جدل السوشال ميديا بفيديو رقص مثير حظي على تفاعل واسع بين المتابعين ووصل "ترند" في المملكة وخرج كثيرون للرد عليها ومهاجمتها.

Advertisements

وواصلت الناشطة السعودية الجدل مجددًا بعد ظهورها خلال فيديو نشرته عبر قناتها في إنستغرام، اشترطت فيه الحصول على مبلغ 200 ألف دولار، مقابل ظهورها عبر قناة فضائية للحديث عن الشائعات التي تدور حولها.

وقالت القحطاني في الفيديو: "أنا رقم واحد في الخليج وأكاد أكون في الوطن العربي، التي قيل بحقها إشاعات، ولن أصرح أو أوضح تلك الإشاعات إلا في حالة واحدة، وهي إذا عرض عليّ من قبل قناة فضائية رسمية معترف فيها ومشهورة على نطاق واسع، مبلغ 200 ألف دولار" .

وأردفت في معرض شروطها: "يجب أن تكون هذه القناة تابعة للسعودية أو الكويت أو الإمارات، وبغير هذين الشرطين لن أصرح بشيء".

وهند القحطاني كانت تعمل مدرسة بالسعودية قبل أن تنتقل للإقامة في أمريكا، وظهرت في عدة مقاطع سابقة أثارت غضب مواطنيها، آخرها وهي ترقص مرتدية شورتًا قصيرًا، كما ظهرت في فيديو دعت السعوديين للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تظهر بعض الأجزاء من جسدها، وظهرت في مقطع فيديو آخر تتحدث عن جمالها وتقارن بينها وبين المعلمات السعوديات اللواتي ما زلن يلتزمن بالحجاب.