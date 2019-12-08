شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر سارسجارد ينضم لكتيبة أعداء "بروس وين" في فيلم The Batman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتيبة من الأعداء التى لا تحصى تنتظر "الرجل الوطواط Batman" فى فيلمه الجديد، فمن حين لأخر ينضم ممثل جديد فى دور شخصية شريرة داخل مدينة جوثام من المقرر أن يتصدى لها بروس وين لإنقاذ مدينة المفضلة، والتى كان أخرها الممثل العالمى بيتر سارسجارد.

وبعد مفاوضات طويلة انضم سارسجارد لطاقم عمل فيلم The Batman المقرر أن يقوم ببطولة النجم العالمى روبرت باتينسون، والمقرر عرضه فى يونيو 2021، بحسب صحيفة hollywoodreporter.

ومن المقرر أن يلعب سارسجارد دور الشرطى الفاسد داخل مركز شرطة جوثام لمساعدة أعداء بروس وين فى القضاء عليه، والتى سرعان ما سيكشفها باتينسون ويقضى عليها لتطهير مركز الشرطة لمساعدته فيما بعد للسيطرة على شوارع المدينة.

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وعلى نفس السياق، انضم النجم العالمى جون تورتور لطاقم عمل الفيلم منذ ايام، ومن المقرر أن يلعب شخصية كارمين فالكونى وهو رجل عصابات فى مدينة جوثام، وسيكون من أحد أعداء الشخصية الرئيسية "بروس واين"، بالإضافة إلى انضمام الممثل آنى سركيس الذى سيلعب دور "ألفريد".

بيتر سارسجارد

ومن المقرر أن يقوم المخرج العالمى مات ريفز، بإخراج الجزء الجديد من الفيلم، بعد اختيار باتينسون لتجسيد الشخصية الشهير بعد انسحاب الممثل العالمى بن أفليك مؤدى شخصية "باتمان" السابق الذى انضم لاحقاً الى طاقم عمل إنتاج الجزء الجديد.