شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: نقابة المهن التمثيلية مستعدة لمد يد العون للفنان سيد مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد السوشيال ميديا تدهور الحالة الصحية والاجتماعية للفنان سيد مصطفى حيث قالوا إنه لم يعد يمتلك من المال ما يعينه على قضاء أبسط الاحتياجات.

الفنان أشرف زكى نقيب المهن التميلية علق قائلا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : الفنان سيد مصطفى ليس عضوا فى نقابة المهن التمثيلية وأشك أنه يفعل ذلك خصوصا أن لديه وظيفة أخرى مشيرا إلى أنه من حوالى 4 سنوات تكرر نفس الأمر، مضيفا: "لو أنه لو يعانى من شىء سوف يأتى للنقابة وستمد له يد المساعدة".

وجاء فى أحد البوستات المتداولة على موقع فيس بوك: "الفنان سيد مصطفى وصل لحالة صعبة جدا في حياته، وصل لمرحلة إنه فعلا الزمن طحنه، وبيمر بأزمات كبيرة لا يتخيلها مخلوق".

"ومن يومين صديق عزيز قابله محمد فوزي حسين على طريق أبو صير وطلب منه يوصله، ولما سأله ايه اللي جابك هنا ياعم سيد، قاله، كنت رايح مركز أبو صير عشان قلبي وجعني، ولما قاله بس ده بعيد عن بيتك، قاله أصل سمعت ان الكشف لسه هناك بـ 2 جنيه، عم سيد بيقف على الطريق يشاور للعربيات عشان معهوش حق الأجرة عم سيد عنده 6 بنات، وعنده بيت هو مسئول عنه، والمرض بهدلة، واختصارا لأي كلام كتير الراجل فعلا بيعاني من مشاكل صعبة جدا جدا جدا

بغض النظر هو عضو نقابة ولا لا.. وهو فنان كبير ولا صغير، ياريت نتعامل معاه على أنه إنسان ونكسر الروتين شوية نقابة المهن لازم تتحرك.. وزارة التضامن لازم تتحرك.. اهل الخير لازم يتحركوا، انقذوا الفنان سيد مصطفى"

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