شاهد 5 صور من مسلسل "الآنسة فرح" تجمع رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد وكيلانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افرج صناع مسلسل "الآنسة فرح" عن 5 صور من مسلسل "الآنسة فرح" والذي من المقرر طرحه قريبا. "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، وبطولة النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول هبه عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي و وائل فرج. Advertisements وقد ترشح مسلسل Jane the Virgin لجائزة جولدن جلوب كـأفضل مسلسل أميركي، كما حصلت بطلته على جائزة جولدن جلوب كـأفضل ممثلة، بجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل ضمن جوائز AFI الأميركية، بالإضافة إلى أكثر من 10 جوائز و 65 ترشيح.

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