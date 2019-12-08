شكرا لقرائتكم خبر عن فان ديزل يدعم أبنته سيميلسى بحضور عرض Fast & Furious: Spy Racers والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم العالمي فان ديزل أن يدعم أبنته سيميلسي ذات الـ ( 11 عام ) و ذلك في العرض العالمي لمسلسلها " Fast & Furious: Spy Racers " والذي يعرض علي Netflix ، و قد اقيم في يونيفرسال سيتي ووك في يونيفرسال سيتي ، كاليفورنيا.

كما حضر العرض أيضا تايلر بوزى ورينيه إليز جولدسبري ومانيش ديال ولوك يونجبلود.

و كشف موقع " جاست جيرد " انه كمن المقرر أن يبدء عرض المسلسل يوم 26 ديسمبر الجاري ، و تبدء احداث العمل عندما يتم التعاقد مع فريق من المراهقين من أجل التسلل إلى عصابة إجرامية .





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