- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن فان ديزل يدعم أبنته سيميلسى بحضور عرض Fast & Furious: Spy Racers والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم العالمي فان ديزل أن يدعم أبنته سيميلسي ذات الـ ( 11 عام ) و ذلك في العرض العالمي لمسلسلها " Fast & Furious: Spy Racers " والذي يعرض علي Netflix ، و قد اقيم في يونيفرسال سيتي ووك في يونيفرسال سيتي ، كاليفورنيا.
كما حضر العرض أيضا تايلر بوزى ورينيه إليز جولدسبري ومانيش ديال ولوك يونجبلود.
و كشف موقع " جاست جيرد " انه كمن المقرر أن يبدء عرض المسلسل يوم 26 ديسمبر الجاري ، و تبدء احداث العمل عندما يتم التعاقد مع فريق من المراهقين من أجل التسلل إلى عصابة إجرامية .
كانت هذه تفاصيل خبر فان ديزل يدعم أبنته سيميلسى بحضور عرض Fast & Furious: Spy Racers لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.