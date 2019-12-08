شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بإنقاذ الفنان السكندرى سيد مصطفى بعد مروره بأزمة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بوست عن حالة الفنان سيد مصطفى ومروره بعدد من الأزمات وعدم وقوف أحد بجانبه.

وجاء فى البوست: "الفنان سيد مصطفى وصل لحالة صعبة جدا في حياته، وصل لمرحلة إنه فعلا الزمن طحنه، وبيمر بأزمات كبيرة لا يتخيلها مخلوق".

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"ومن يومين صديق عزيز قابله محمد فوزي حسين على طريق أبو صير وطلب منه يوصله، ولما سأله ايه اللي جابك هنا ياعم سيد، قاله، كنت رايح مركز أبو صير عشان قلبي وجعني، ولما قاله بس ده بعيد عن بيتك، قاله أصل سمعت ان الكشف لسه هناك بـ 2 جنيه، عم سيد بيقف على الطريق يشاور للعربيات عشان معهوش حق الأجرة عم سيد عنده 6 بنات، وعنده بيت هو مسئول عنه، والمرض بهدلة، واختصارا لأي كلام كتير الراجل فعلا بيعاني من مشاكل صعبة جدا جدا جدا

بغض النظر هو عضو نقابة ولا لا.. وهو فنان كبير ولا صغير، ياريت نتعامل معاه على أنه إنسان ونكسر الروتين شوية نقابة المهن لازم تتحرك.. وزارة التضامن لازم تتحرك.. اهل الخير لازم يتحركوا، انقذوا الفنان سيد مصطفى".