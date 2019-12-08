شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة رقص شعبى لـ مايا دياب وسعد الصغير فى بوليفارد موسم الرياض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ألحان أغنية "الحنطور" للمطربة أمينة، أشعلت النجمة اللبنانية مايا دياب، حماس جمهورها برقصة شعبية أثناء تواجدها في منطقة البوليفارد في المملكة العربية السعودية، لحضور فعاليات موسم الرياض الممتد لمنتصف يناير المقبل.

وتظهر دياب في مقطع الفيديو وهي تتراقص على الأغنية الشعبية الشهيرة، والتي سرعان ما انضم لها المطرب الشعبي سعد الصغير، الذي انضم لها في وصلة الرقص الشعبي ليقدم لها بعض النصائح في الرقص الشعبي.

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ويتواجد الصغير ومايا دياب في المملكة العربية السعودية للمشاركة في إحياء عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" ضمن فعاليات موسم الرياض، التي يشاركهما في بطولتها ماجد المصرى وحسن الرداد واللبنانية مايا دياب وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وسعد الصغير وبدرية طلبه وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وضيفة شرف المسرحية الإعلامية إنجى على، وهى من تأليف محمد عز وأحمد فوزى وإخراج أشرف زكى.



جانب من وصلة الرقص