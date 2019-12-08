شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة علاء الشربينى: زوجى خضع لعملية جراحية بالساق وأصبح بحالة صحية جيدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت زوجة الشيف علاء الشربيني جمهوره ومتابعيه علي حالته الصحية، حيث اكدت لـ ”الخليج 365” أن الشربيني خضع لعملية جراحية أمس السبت بأحد المستشفيات حيث كان يعانى من مشكلات في الأوعية الدموية بالساق مؤكدة أنه حاليا بحالة صحية جيدة.
الشيف علاء الشربينى يقدم برنامج "أحلى أكلة" علي قناة ON E، وهو واحد من أشهر مقدمي برامج الطبخ.
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