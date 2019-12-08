تراند اليوم : صابرين يا قمر.. ياكيداهم يا نوارة الفن – اتفرج بالصور

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “انستجرام”، صور الفنانة صابرين، في أول ظهور لها بعد خلعها الحجاب، حيث علقت “بوسي” على الصور قائلة: “انتظرونا في لقاء خاص مع صابرين”.

وكانت صابرين، قد أثارت حالة من الجدل بعد نشرها لصورة لها دون حجاب عبر حسابها بـ “انستجرام”، وعلقت عليها في تصريحات، بأنها لم تكن محجبة من الأساس، وهو ما عرضها لانتقادات من جمهورها.

فيما ظهرت الفنانة، في مهرجان نجم العرب، الذي أقيم اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أثناء عن مجمل أعمالها التي قدمتها خلال السنوات الماضية، بدون الحجاب.

حضر الحفل عدد من النجوم من بينهم، أحمد السقا وسمير صبري وطارق لطفي ومي عمر ومحمد سامي وأحمد داوود.

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